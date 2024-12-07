Охоту с вертолета на российского "шахеда" в небе Украины показали на видео

https://racurs.ua/n201933-ohotu-s-vertoleta-na-rossiyskogo-shaheda-v-nebe-ukrainy-pokazali-na-video.html

Ракурс

Полювання з вертольота на російського «шахеда» у небі України показали у мережі.

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Користувач Ігор Романенко оприлюднив ролик, записаний 25 листопада.

На відео показали повітряний бій між український вертольотом та російським ударним дроном.

«Шахед» довгий час летить над Україною, згодом йогоназдоганяє гелікоптер, через якийсь час дрон задимівся і впав з детонацією.