Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление убежища

https://racurs.ua/n202006-germaniya-i-avstriya-priostanovili-rassmotrenie-zayavok-ot-siriycev-na-predostavlenie-ubejischa.html

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Німеччина та Австрія на невизначений час призупинили розгляд заявок від громадян Сирії на надання притулку.

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Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на Федеральне відомство у справах міграції та біженців.

У відомстві заявили, що ситуація в Сирії «заплутана» і наразі складно передбачити, як вона розвиватиметься.

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини (BAMF) призупинило прийом і розгляд заяв про надання притулку від сирійців у зв’язку з падінням режиму Башара Асада в Сирії. Відповідний процес поставили на паузу в понеділок, 9 грудня, «до подальших розпоряджень».

За даними BAMF, зараз на рішення щодо надання притулку очікують понад 47 тис. заяв від громадян Сирії. Водночас зміна ситуації в цій країні ніяк не вплине на вже ухвалені рішення, пише Der Spiegel.

У Німеччині вже точаться політичні дебати щодо сирійців, які залишаються в країні. Кілька політиків ХДС раніше виступили за повернення сирійських біженців додому. «Зелені» та представники СДПН закликали до стриманості.

В Австрії відповідний захід був запроваджений за вказівкою федерального канцлера Карла Негаммера.