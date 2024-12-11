путин напугал Орбана в телефонном разговоре "самым опасным периодом войны"

https://racurs.ua/n202064-putin-napugal-orbana-v-telefonnom-razgovore-samym-opasnym-periodom-voyny.html

Ракурс

Голова угорського уряду Віктор Орбан псля годинної розмови із владіміром путіним заявив про «найнебезпечніший період війни».

.

Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів, — заявив угорський премʼєр.

Як повідомляють російські пропагандисти, кремлівський диктатор обговорив з одним зі своїх головних прихильників у Європі Україну та економічне співробітництво. Орбан «висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв’язання кризи», зокрема «з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів».

путін, як написали росЗМІ, виклав оцінки розвитку ситуації та «деструктивної лінії київського режиму, яка, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання».

Орбан ініціював телефонну розмову з путіним після своєї зустрічі з Трампом та його радниками у Мар-а-Лаго.

У Кремлі повідомили, що йшлося, зокрема, про Україну — прем'єр Угорщини нібито «зацікавлений у пошуку дипломатичного розв’язання кризи». У липні Орбан літав до путіна в Москву після візиту до Києва.