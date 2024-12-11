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путін налякав Орбана у телефонній розмові "найнебезпечнішим періодом війни"
путін налякав Орбана у телефонній розмові «найнебезпечнішим періодом війни»https://racurs.ua/ua/n202064-putin-nalyakav-orbana-u-telefonniy-rozmovi-naynebezpechnishym-periodom-viyny.htmlРакурс
Голова угорського уряду Віктор Орбан псля годинної розмови із владіміром путіним заявив про «найнебезпечніший період війни».
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Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів, — заявив угорський премʼєр.
Як повідомляють російські пропагандисти, кремлівський диктатор обговорив з одним зі своїх головних прихильників у Європі Україну та економічне співробітництво. Орбан «висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв’язання кризи», зокрема «з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів».
путін, як написали росЗМІ, виклав оцінки розвитку ситуації та «деструктивної лінії київського режиму, яка, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання».
Орбан ініціював телефонну розмову з путіним після своєї зустрічі з Трампом та його радниками у Мар-а-Лаго.
У Кремлі повідомили, що йшлося, зокрема, про Україну — прем'єр Угорщини нібито «зацікавлений у пошуку дипломатичного розв’язання кризи». У липні Орбан літав до путіна в Москву після візиту до Києва.