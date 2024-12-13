Высшая квалифкомиссия судей объявила об отборе на 1,8 тыс. должностей судей

https://racurs.ua/n202130-vkksu-obyavila-ob-otbore-na-1-8-tys-doljnostey-sudey.html

Ракурс

Вища кваліфкомісія суддів (ВККСУ) оголосила про добір на 1800 посад суддів.

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Цей добір на посади суддів місцевих судів вже називають історичним. Адже йдеться про оновлення приблизно третини суддівського корпусу, повідомив 13 грудня на прес-конференції в «Укрінформі» Андрій Пасічник — голова ВККСУ.

Ключові часові рамки добору:

Березень 2025 року: подання документів на участь в конкурсі

Квітень 2025 року: допуск кандидатів до конкурсу

Літо 2025 року: складання кваліфікаційного іспиту

Кінець літа 2025 року: завершення конкурсу

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, 5 років стажу у сфері права, вік від 30 до 65 років, знання української мови, а головне: компетентність та доброчесність.

Всі умови конкурсу і перелік потрібних документів можна знайти тут.