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Сборная Украины узнала своих соперников в групповом этапе отбора ЧМ-2026
Сборная Украины узнала своих соперников в групповом этапе отбора ЧМ-2026https://racurs.ua/n202129-sbornaya-ukrainy-uznala-svoih-sopernikov-v-gruppovom-etape-otbora-chm-2026.htmlРакурс
Збірна України дізналася своїх суперників у груповому етапі відбору ЧС-2026.
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Синьо-жовті зіграють з такими збірними:
Франція/Хорватія;
Ісландія
Азербайджан
Матчі групового раунду кваліфікації ЧС-2026 відбудуться з 21 березня до 18 листопада 2025 року.
Жеребкування відбулося у Цюриху, у штаб-квартирі ФІФА.
Наша команда опинилася у другому кошику відбору.
Черговий мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці. Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де зіграють 48 збірних. УЄФА отримав 16 путівок. 12 із них отримають переможці своїх груп кваліфікації. Чотири — будуть розіграні у плей-офф.
У плей-офф європейського відбору потраплять 12 команд, які посіли другі місця у своїх групах, а також чотири найкращі за рейтингом переможці груп Ліги націй, які не кваліфікувалися безпосередньо на мундіаль і не вийшли плей-офф як друга команда у відборі ЧС-2026.
Ці 16 команд будуть розділені на 4 шляхи, в яких будуть зіграні два раунди плей-офф, що складаються з одного матчу (півфіналу та фінал).
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