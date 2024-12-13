Збірна України дізналася своїх суперників у груповому етапі відбору ЧС-2026

https://racurs.ua/ua/n202129-zbirna-ukrayiny-diznalasya-svoyih-supernykiv-u-grupovomu-etapi-vidboru-chs-2026.html

Ракурс

Збірна України дізналася своїх суперників у груповому етапі відбору ЧС-2026.

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Синьо-жовті зіграють з такими збірними:

Франція/Хорватія;

Ісландія

Азербайджан

Матчі групового раунду кваліфікації ЧС-2026 відбудуться з 21 березня до 18 листопада 2025 року.

Жеребкування відбулося у Цюриху, у штаб-квартирі ФІФА.

Наша команда опинилася у другому кошику відбору.

Черговий мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці. Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де зіграють 48 збірних. УЄФА отримав 16 путівок. 12 із них отримають переможці своїх груп кваліфікації. Чотири — будуть розіграні у плей-офф.

У плей-офф європейського відбору потраплять 12 команд, які посіли другі місця у своїх групах, а також чотири найкращі за рейтингом переможці груп Ліги націй, які не кваліфікувалися безпосередньо на мундіаль і не вийшли плей-офф як друга команда у відборі ЧС-2026.

Ці 16 команд будуть розділені на 4 шляхи, в яких будуть зіграні два раунди плей-офф, що складаються з одного матчу (півфіналу та фінал).