Украина продлила запрет на ввоз товаров из россии. Фото:

https://racurs.ua/n202133-kabmin-prodlil-zapret-na-vvoz-rossiyskih-tovarov-v-ukrainu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України продовжив заборону на ввезення товарів з російської федерації.

.

Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з рф» продовжено до 31 грудня 2025 року. Про це народний депутат Олексій Гончаренко 13 грудня повідомив у Telegram.

Кабмін продовжив заборону ввезення в Україну товарів з росії до 31 грудня 2025 року, — йдеться у повідомленні.

Заборона на ввезення в Україну низки російських товарів почала діяти з січня 2016 року. З часом список заборонених товарів з країни-агресора доповнювався та змінювався.

Наразі з росії заборонено ввезення, зокрема, м’яса великої рогатої худоби, птиці та свинина, риби та ракоподібних, молочних продуктів, харчових сумішей, кондитерських та хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування, пива, спирту, горілки, кормів для котів та собак, сигарет з фільтром, засобів для миття шкіри, гербіцидів, родентицидів, обладнання для залізничних або трамвайних колій, дизель-електричних локомотивів.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін вніс кратом та мітаргінін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Ця рослина, що росте у формі дерева у Південно-Східній Азії та є психоактивним засобом природного походження. Вона містить у собі психоактивні алкалоїди мітрагінін.