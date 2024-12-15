Узел связи во Владивостоке. Фото: АТЭШ

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Рухомий вузол зв’язку армії рф на горі Седанка у Владивостоці розвідали українські партизани.

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Цей 743-й вузол зв’язку відіграє ключову роль в управлінні кризовими ситуаціями та військовою безпекою. Об'єкт забезпечує передачу даних і координацію військових та цивільних служб країни-агресора. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що стратегічне розташування цього вузла зв’язку дозволяє охоплювати великі території, надаючи надійні канали зв’язку для командування і контролю. Такі об'єкти можуть працювати у складних умовах, таких як військові конфлікти або природні катастрофи.

Партизани вже передали всю інформацію Силам оборони. Вони дізналися не лише про об'єкт та особовий склад, але й обладнання і транспорт, включно з даними про кожен транспортний засіб, що заїжджає на територію.

Нагадаємо, важливий склад з боєприпасами окупантів на Донеччині виявили українські партизани. Арсенал окупанти облаштували на території занедбаного вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці. Цей склад має стратегічне значення та активно використовується для постачання артилерійських та танкових частин російської армії на Торецькому напрямку.