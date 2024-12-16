Двое подростков взорвали взрывчатку возле райотделов полиции. Фото:

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Українські правоохоронці затримали двох підлітків, яких підозрюють у вибухах біля відділків поліції в Харкові.

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СБУ та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України. З’ясувалося, що вони 8 та 9 грудня підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Про це 16 грудня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Зловмисників вдалося затримати — ними виявилися 15-річні хлопець та дівчина з Києва. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей. Обоє агентів діяли окремо один від одного.

Зокрема, дівчина забрала готову вибухівку зі схованки, а хлопець власноруч підготував саморобну вибухівку. Росіяни пояснили йому, як начинити вибуховий пристрій металевими кульками і встановити детонатор для дистанційної активації.

Обоє зловмисників замаскували вибухові пристрої у пакетах та залишили їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції. Згодом вибухівку дистанційно підірвали та зафіксували наслідки на відео.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які 28 листопада підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщині.