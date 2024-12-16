Операторы БпЛА ГПСУ показали уничтожение оккупантов. Фото:

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Українські прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупантам на фронті.

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Зокрема, на Краматорському напрямку бійці бригади «Помста» успішно знищують ворожі сили. За минулий тиждень розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс (РУБпАК) «Фенікс» уразили значну кількість ворожої техніки та позицій. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що у ході боїв було знищено 10 мінометів, гармату, п’ять одиниць військового транспорту, два склади боєприпасів, пункт управління БпЛА та позиції окупантів разом з ворожою піхотою.

Нагадаємо, днями оператори ударних дронів бригади «Помста» на Луганщині знищили низку ворожих цілей: десятки окупантів, танк, гармату, вісім одиниць ворожого автотранспорту, пункт управління БпЛА, польовий склад боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів.