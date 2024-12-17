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В Краснодарском крае рф обнаружили пятна нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе

В Краснодарском крае рф обнаружили пятна нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе (ВИДЕО)

17 дек 2024, 17:39
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У Краснодарському краї рф виявили плями нафтопродуктів після аварії двох танкерів у Керченській протоці.


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росЗМІ пишуть, що нафтопродукти забруднили вже до 35 км узбережжя в районі російської Анапи. За словами місцевих, забруднення дійшло вже й до самого міста, там ввели режим надзвичайної ситуації.

Два танкери «Волгонефть» із мазутом зазнали аварії в Керченській протоці в неділю, 15 грудня, — за основною версією, через шторм. У МНС росії повідомили про смерть одного моряка. У результаті катастрофи танкерів стався розлив нафтопродуктів.

Тим часом повідомляють, що ще один танкер «Волгонєфть», завантажений мазутом подав сигнал лиха в районі порту Кавказ.

Источник: Ракурс


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