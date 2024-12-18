Попаданий не зафиксировано - ПВО отчиталась о ночном нападении 81-м беспилотником

https://racurs.ua/n202277-popadaniy-ne-zafiksirovano-pvo-otchitalas-o-nochnom-napadenii-81-m-bespilotnikom.html

Ракурс

У ніч на 18 грудня 2024 року (із 19.00 17 грудня) росіяни атакували Україну 81-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Їх запустили з районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел — рф.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.