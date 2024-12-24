Латвия передала Украине 612 конфискованных авто. Фото:

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Україна отримала від Латвії конфісковані авто, які відібрали у нетверезих водіїв.

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Латвія передала Україні конфісковані у пʼяних водіїв машини на загальну суму 2,25 млн євро. Києву передали загалом 612 автомобілів. Про це повідомило видання Delfi з посиланням на Службу державних доходів (VID).

Зазначається, що 16 лютого 2023 року латвійський Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до закону про підтримку цивільних українців. Ці зміни до закону дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави. До числа таких машин входить транспорт, конфіскований у водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного спʼяніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд Латвії ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

Нагадаємо, 5 вересня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроект про заборону з першого листопада використати в країні автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами. Заборона не стосуватиметься лише автомобілістів з обмеженою рухливістю, які приїжджають відвідати родичів у Латвії, а також «особливих випадків, пов’язаних із безпекою».

Джерело: Delfi