Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы. Фото:

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Молдова підтвердила проліт російської ракети її територією.

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Президент Молдови Майя Санду заявила, що під час сьогоднішньої атаки на Україну російська крилата ракета порушила повітряний простір країни. Відповідний допис 25 грудня вона зробила у соціальній мережі Х.

Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає руйнування — націлюється на енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою. Це дії, що явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною, — йдеться у повідомленні.

Водночас Румунія заперечила інформацію про те, що російська крилата ракета перебувала у їхньому повітряному просторі. У Міністерстві оборони країни заявили, що Київ поінформував Бухарест про те, що близько 7.30 ракета країни-агресора, яка мала завдати удару по Чернівецькій області, мала пройти через повітряний простір Республіки Молдова і, приблизно протягом двох хвилин, через повітряний простір Румунії.

За даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження, а також за даними, наданими засобами країн НАТО, перетин повітряного простору Румунії не був підтверджений, — зазначили в румунському оборонному відомстві.

Сьогодні вранці Повітряні сили ЗСУ заявляли про проліт російської ракети через Молдову. А моніторингові канали інформували, що ракета залетіла до Румунії. Відповідну інформацію у соцмережі Х підтвердив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, вранці 25 грудня росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, крилатими ракетами типу «Калібр» з Чорного моря та балістичними ракетами з території росії.