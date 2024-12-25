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На полигоне «Кадамовский» уничтожили склад боеприпасов, фото: ASTRA

СБУ уничтожила склад боеприпасов в Ростовской области рф — СМИ

25 дек 2024, 15:34
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Служба безпеки України атакувала далекобійними дронами склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів рф — «Кадамовський», що розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області.


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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на джерела в СБУ.

За інформацією джерел видання, в результаті повністю знищено склад боєприпасів, який забезпечував російські війська на Краматорському напрямку.

Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку, — розповіло джерело видання. — Завдяки зусиллям СБУ, тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії. Наші дронові санкції проти російської армії триватимуть.

Варто додати, що 23 грудня російський Telegram-канал ASTRA повідомляв про влучання щонайменше чотирьох безпілотників по території військового полігону «Кадамовський». За інформацією видання, тоді внаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні розпочалася пожежа та детонація.

Джерело: «Суспільне», ASTRA


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