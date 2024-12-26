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Ракурс
Режим ЧС объявили в оккупированном Крыму. Фото:

Чрезвычайную ситуацию объявили в оккупированном Крыму и Краснодарском крае рф

26 дек 2024, 13:20
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Режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту запровадили в окупованому Криму та Краснодарському краї рф.


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Напередодні на узбережжі Чорного моря знайшли 10 мертвих дельфінів-азовок, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації. Викид нафтопродуктів на берег «затягнувся і не припиняється». Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, передають російські ЗМІ.

Нагадаємо, розлив мазуту стався через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці. Два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» зазнали аварії 15 грудня, коли висота хвиль сягала 2 м.

Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут. Внаслідок цього у Чорне море вилилося понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.

Источник: Ракурс


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