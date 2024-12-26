Бизнесмен поставил НГУ 20 тыс. некачественных спальников. Фото: ДБР

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ДБР та поліція повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу.

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У 2023 році ця фірма уклала контракт із військовою частиною Національної гвардії на суму 30 млн грн. Згодом підприємство поставило військовим 20 тис. спальників. Поставлений товар не відповідав технічним вимогам. Експертиза встановила, що тканина не відповідала заявленому складу, а в мішках були відсутні важливі елементи: флісова підкладка та шар зі спеціальної тканини, що забезпечує термоізоляцію. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Через невідповідність спальні мішки не могли бути використані за призначенням, що поставило під загрозу комфорт і безпеку українських військових.

Директору підприємства правоохоронці оголосили підозру у шахрайстві, яке було вчинено в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Військова частина вже подала позов до суду на суму 6 млн грн за відшкодування збитків і вимогу замінити неякісний товар. Суд задовольнив вимоги в повному обсязі.

Нагадаємо, київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич.