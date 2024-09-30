Суд зобов’язав ДБР порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Содоля

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Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич.

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Тепер, згідно з новою ухвалою, не пізніше, ніж за добу після отримання ухвали суду, ДБР має почати розслідування недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Якщо не буде відповідальності — генералітет продовжить воювати людьми як пішаками, але ми не росіяни, ми не маємо права так робити. Те що ми бачимо на передовій — виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов, — прокоментував Богдан Кротевич.

Улітку 2024 року начальник штабу бригади «Азов» подав до суду скаргу на ДБР через те, що там не порушили справу проти екскомандувача Об'єднаних сил Содоля.

На своїй сторінці в Telegram Богдан Кротевич повідомив, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, де йому заявили, що його заяву щодо Юрія Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ «Хортиця».

Начштабу вважає, що цим ДБР порушує закон та називає таку поведінку відомства «навмисною бездіяльністю». Також Кротевич зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він і просив про це у своєму листі.