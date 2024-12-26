Приговор получил приспешник рф, который во время битвы за Николаев "сдавал" украинцев на российских блокпостах

https://racurs.ua/n202544-prigovor-poluchil-prispeshnik-rf-kotoryy-vo-vremya-bitvy-za-nikolaev-sdaval-ukraincev.html

Ракурс

11 років тюрми отримав поплічник росії, який під час битви за Миколаїв «здавав» українських патріотів на російських блокпостах.

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Цей 25-річний житель Миколаївської області після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах.

Там він отримав автоматичну зброю та завдання від ворога: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої сім’ї на вільну від окупантів територію.

Погрожуючи зброєю, він змушував водія та пасажирів виходити з авто, під виглядом «перевірки» відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші тощо, і в більшості потерпілих це майно тут же «конфісковували».

Під час звільнення райцентру Силами оборони окупанти покинули свого поплічника на території громади, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Щоб уникнути покарання, вінпостійно змінював адреси тимчасового проживання. Але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.