Израиль нанес удары по объектам хуситов в Йемене

https://racurs.ua/n202547-izrail-nanes-udary-po-obektam-husitov-v-yemene.html

Ракурс

Ізраїль завдав ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

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Армія Ізраїлю — ЦАХАЛ — атакувала аеропорт Сани, військову базу «Аль-Дайламі» та електростанцію в Худейді у відповідь на нещодавній обстріл Тель-Авіва, де постраждало понад 10 осіб.

За даними ізраїльських військових, хусити використовують цивільні об'єкти для контрабанди іранської зброї.

Також ЦАХАЛ вдарив по електростанції в Худейді.

Тиждень тому єменські хусити атакували Тель-Авів, через що були поранені понад 10 людей.

Хусити — це угруповання, яке контролює велику частину Ємену. Їх підтримує Іран. росія заступилася за хуситів, засудивши удари по їхніх об'єктах в Ємені.

Напади хуситів почалися після старту війни Ізраїлю та ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Вони заявили, що підтримують ХАМАС і будуть атакувати будь-яке судно, що прямує до Ізраїлю. Чи всі атаковані кораблі дійсно прямували саме туди, невідомо.

У листопаді вони заявили, що захопили ізраїльське вантажне судно. Відтоді вони атакують комерційні судна за допомогою безпілотників і балістичних ракет.

З листопада по грудень атаки хуситів у Червоному морі зросли на 500%. Загроза стала настільки великою, що великі судноплавні компанії припинили перевезення в регіоні, а витрати на страхування зросли в 10 разів з початку грудня. Великі судноплавні компанії, в тому числі Mediterranean Shipping Company, Maersk, Hapag-Lloyd і нафтова компанія BP, заявили, що відводять судна від Червоного моря.