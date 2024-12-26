В "Дії" возобновили бронирование после массированной кибератаки россиян

https://racurs.ua/n202548-v-diyi-vozobnovili-bronirovanie-posle-massirovannoy-kiberataki-rossiyan.html

Ракурс

У «Дії» відновили бронювання від мобілізації.

.

Після подачі заяви треба чекати 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному працівнику в особистий кабінет заявника, повідомив голова Мінцифри Федоров.

Все технологічно і швидко. Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника, — написав Федоров.

Раніше уряд автоматично продовжив бронювання від мобілізації на місяць.

Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку 19 грудня.

Наприклад, пояснюють у Мінекономіки, якщо термін дії бронювання працівника завершувався 20 грудня, його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року. Якщо бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки, роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

Нагадаємо, через збій у державних реєстрах Сервісні центри МВС призупинили частину послуг.

Послуги, які тимчасово недоступні:

Реєстрація транспортних засобів за договорами купівлі-продажу, укладеними в сервісному центрі МВС, суб'єктами господарювання, нотаріусом, у ЦНАПі або через «Дію».

Реєстрація за договорами дарування, міни чи за спадщиною.

Реєстрація за договором лізингу або біржовою угодою.

Вибракування транспортних засобів.

Послуги, які залишаються доступними: