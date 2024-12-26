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Ракурс
Президент назначил нового представителя Украины при международных организациях в Вене

Президент назначил нового представителя Украины при международных организациях в Вене

26 дек 2024, 22:37
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Новим постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні став Юрій Вітренко.


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Про це йдеться в указі президента України № 881 від 26 грудня 2024 року.

Перед цим президент скасував указ про призначення на цю посаду Еміне Джапарової.

Вона ще в липні подала у відставку після журналістського розслідування: її чоловік — колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку Геннадій Боголюбов — виїхав з України за втраченим паспортом 67-річного чоловіка з Волині.

Боголюбов заперечив, що йому допомагала Джапарова.

Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Кулеби, — написала у липні Джапарова.

Вона зауважила, що не порушувала закон і не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів.

Источник: Ракурс


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