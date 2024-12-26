Фицо предложил путину провести переговоры с Украиной в Словакии

https://racurs.ua/n202554-fico-predlojil-putinu-provesti-peregovory-s-ukrainoy-v-slovakii.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів між росією та Україною, і для рф це є «прийнятним варіантом».

.

Після неформального саміту глав країн СНД російський диктатор заявив, що «прагне завершення конфлікту в Україні», але зазначив, що росія «продовжить досягати цілей СВО (так Москва називає війну проти України) у 2025 році».

Також, за його твердженнями, президент США Джо Байден у 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України в НАТО «на 10−15 років» в обмін на заморозку війни.

путін також розповів про візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви минулого тижня. За його словами, Словаччина запропонувала свою територію для переговорів з Україною про припинення війни. росія, каже путін, підтримує цю пропозицію.