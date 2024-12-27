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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
13 беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 27 декабря (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202558-13-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-27-dekabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що із 19.00 26 грудня росіяни атакували Україну:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей рф;
- 24 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків російських Орла, Брянська та Міллерово.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:
- підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях;
- через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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