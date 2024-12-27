Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202558-13-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-27-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із 19.00 26 грудня росіяни атакували Україну:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей рф;

24 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків російських Орла, Брянська та Міллерово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00 сьогоднішнього дня: