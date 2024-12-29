Воздушные силы предупредили о фейковом сообщении росСМИ о пленении на Курщине украинского летчика

https://racurs.ua/n202630-vozdushnye-sily-predupredili-o-feykovom-soobschenii-rossmi-o-plenenii-na-kurschine-ukrainskogo.html

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Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик.

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Як повідомили у Повітряних силах, на жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у цьому виді військ, трапляються. Але, як наголосили в ПС, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою.

Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни, — ідеться в повідомленні ПС 29 грудня.

Раніше Повітряні сили попереджали, що російські повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор. Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами.