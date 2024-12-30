Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото:

https://racurs.ua/n202650-fico-pojalovalsya-lideram-evrosouza-na-zelenskogo.html

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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам Євросоюзу на президента України Володимира Зеленського.

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Він написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року й заявив, що президент України Володимир Зеленський «в односторонньому порядку» оголосив про зупинку транзиту газу. Свій відкритий лист Фіцо розмістив у Facebook.

У листі йдеться, що «мовчазна згода з одностороннім рішенням Зеленського є неправильною та ірраціональною». Фіцо вважає, що це нібито «призведе до напруженості та заходів у відповідь».

Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються, — написав Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж рф, посилаючись на «об'єктивні і переконливі документи» словацької нафтогазової компанії SPP.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь, зокрема, припинити постачання електроенергії до України.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям робити разом з Єврокомісією та усіма партнерами України у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.