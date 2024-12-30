Телекоммуникационный кабель в Балтике повредил якорь российского танкера

Танкер Eagle S из российского теневого флота. Фото:

https://racurs.ua/n202649-telekommunikacionnyy-kabel-v-baltike-povredil-yakor-rossiyskogo-tankera.html

Ракурс

Електрокабель у Балтійському морі між Фінляндією та Німеччиною міг бути пошкоджений якорем.

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Поліція Фінляндії знайшла на морському дні сліди того, що судно Eagle S тягло за собою спущений якір. Довжина сліду становить десятки кілометрів. Якір також вже знайдено. На фотографіях судна, зроблених кілька днів тому, видно, що у танкера відсутній якір по лівому борту. Про це заявив головний інспектор Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла, передає Reuters.

Поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга, однак танкер Eagle S з російського тіньового флоту Фінляндія вже визнала винуватцем обриву підводного кабелю. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, 18 листопада підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною, вийшов з ладу. До пошкодження кабелю може бути причетний танкер Eagle S, який належить до російського тіньового флоту. Наразі судно вже затримали.

Європейський Союз пригрозив росії новими санкціями через пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі.

Джерело: Reuters