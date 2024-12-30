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Украинская ПВО ночью сбила 21 российский дрон. Фото:

Силы ПВО ночью сбили 21 российский дрон, а еще 22 не достигли целей

30 дек 2024, 09:51
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Протиповітряна оборона вночі 30 грудня відбила атаку російських безпілотників.


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Противник атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, які запускав із російського Приморсько-Ахтарська. Ворожі дрони збивали у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це Повітряні сили Збройних сил України 30 грудня повідомили у Telegram.

По ворожих цілях працювали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Унаслідок повітряного бою було знищено 21 російський «Шахед» та дрон-імітатор. Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 29 грудня атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами С-300/С-400. У Миколаївській області було збито дев’ять ворожих дронів.

Источник: Ракурс


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