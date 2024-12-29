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Рашисти в ніч на 29 грудня атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили
Дев’ять російських безпілотників збили сили ППО в ніч на 29 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202619-dev-yat-rosiyskyh-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-29-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами С-300/С-400.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Із 19.00 28 грудня ворог:
- здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області рф по Курщині та Сумщині;
- атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині, — зазначають у Повітряних силах.
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