Рашисты в ночь на 29 декабря атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202619-devyat-rossiyskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-29-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами С-300/С-400.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Із 19.00 28 грудня ворог:

здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області рф по Курщині та Сумщині;

атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.