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Рашисты в ночь на 29 декабря атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы

Девять российских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на 29 декабря (ИНФОГРАФИКА)

29 дек 2024, 09:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами С-300/С-400.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Із 19.00 28 грудня ворог:

  • здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області рф по Курщині та Сумщині;
  • атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині, — зазначають у Повітряних силах.

Рашисти в ніч на 29 грудня атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

Источник: Ракурс


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