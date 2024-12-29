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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня, атакували Миколаївщину.
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Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено дев’ять БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зокрема:
- близько 23.40 28 грудня «шахеди» атакували місто Очаків. Внаслідок падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох господарчих споруд та будинку для відпочивальників у рекреаційній зоні. Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає;
- о 00.50 29 грудня «шахеди» атакували Чорноморську громаду. Через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується. Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства, його стан задовільний.
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