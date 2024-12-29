Последствия авиакатастрофы в провинции Муан, фото: Yonhap

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У Південній Кореї у провінції Муан, розташованій за 288 км на південний захід від Сеула, розбився пасажирський Boeing 737−800 компанії Jeju Air, який прямував із Бангкока.

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Подія сталася сьогодні, 29 грудня, о 9.07 за місцевим часом, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

На борту перебувала 181 людина — 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Ймовірно, загинули всі, крім двох пасажирів, яких вдалося врятувати. Наразі підтверджена загибель 124 людей.

Зазначається, що літак під час посадки викотився зі злітно-посадкової смуги і врізався у стіну аеропорту.

Після зіткнення літака зі стіною пасажирів викинуло з літака. Шанси на виживання вкрай низькі, — розповіли пожежники.

За словами місцевих чиновників, літак майже повністю зруйнований і важко ідентифікувати загиблих. Наразі здійснюються пошуки останків, що займе певний час.

Повідомляється, що слідчі розглядають як можливі причини аварії зіткнення з птахами та погодні умови. Зокрема, керівництво аеропорту висловило припущення, що зіткнення з птахами могло спричинити несправність шасі.

Boeing 737−800, що розбився, був виготовлений у 2009 році. Заснована у 2005 році Jeju Air є лоукостером, що виконує міжнародні рейси до Японії, Таїланду та Філіппін, а також численні внутрішні рейси.

Джерело: Yonhap