Российские захватчики потеряли за сутки 1730 человек

https://racurs.ua/n202616-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-730-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 785 тис. 930 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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