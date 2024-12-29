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Ракурс
Російські загарбники втратили за добу 1730 осіб

Російська армія за добу втратила 1 тис. 730 осіб (ІНФОГРАФІКА)

29 гру 2024, 08:16
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 785 тис. 930 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 656 танків;
  • 19 тис. 981 бойову броньовану машину;
  • 21 тис. 450 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 21 тис. 38 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 3 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 32 тис. 410 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 670 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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