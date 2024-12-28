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Ракурс
Морський дрон Magura V5, придбаний в результаті масштабного збору, фото: ГУР

Безпілотні «Маґури» завдали рашистам втрат на понад 500 млн доларів — ГУР (ВІДЕО)

28 гру 2024, 21:58
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Ударні морські дрони «Маґура» завдали російським окупантам втрат на понад 500 мільйонів доларів та дозволили продовжити торгове судноплавство Чорним морем.


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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Наразі це єдиний дрон у світі, який потопив військовий корабель. Ми потопили дев’ять таких цілей. Є ще уражені, які чекають на свою чергу. Ми до них теж дійдемо, — наголосив розвідник Тринадцятий, командир спецпідрозділу ГУР Group 13.

Зазначається, що в результаті великого збору для ГУР, до якого долучилися телеканали, музичні гурти, бізнесмени, блогери та спортсмени, Group 13 отримали п’ять нових ударних морських дронів Magura V5.

Я і моя команда дуже вдячні усім, хто долучився до збору. Можете бути певні, що ці дрони будуть використані успішно, — зазначив Тринадцятий.

Джерело: Ракурс


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