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Рашисты применяют новую тактику массированных ракетно-дроновых атак, фото: DailyLviv.com

россия изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по Украине — разведка Британии

28 дек 2024, 18:34
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Російські загарбники починаючи з серпня 2024 року змінили тактику здійснюваних ними масованих ракетно-дронових атак по Україні.


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Тепер вони проводять великі, менш часті атаки замість частих менш масштабних атак, котрі були типовими на початку року, а час між ударами, ймовірно, використовують, щоб накопичити запаси. Про це сьогодні, 28 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначають, що перелік цілей російської атаки 12−13 грудня був подібний до попередніх атак:

  • атака була націлена на об'єкти критичної національної інфраструктури і промисловості України;
  • також атака намагалася придушити українську протиповітряну оборону великою кількістю безпілотників.

Крім того, росія зберігає можливість і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, практично без попередження, — додали без відомстві.

Источник: Ракурс


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