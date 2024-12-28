В МИДе отреагировали на угрозы словацкого премьера прекратить поставки Украине электроэнергии

https://racurs.ua/n202606-elektroenergiya-iz-slovakii-ne-yavlyaetsya-blagotvoritelnostu-ukraina-platit-nemalye-dengi-mid.html

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У МЗС України відреагували на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання Україні електроенергії.

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Заява відомства опублікована сьогодні, 28 грудня, на сайті МЗС.

Нагадуємо Премʼєр-міністру Роберту Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю: Україна платить за нього Словаччині немалі гроші, — наголошують у МЗС.

У МЗС нагадують, що Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, проте зараз змушена деколи імпортувати її лише через російські злочини — окупацію ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктам генерації та розподільчим мережам.

Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, Премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла, — наголошують у відомстві.

У МЗС додали, що на спільну роботу з російським диктатором володимиром путіним вказує і фактичне зізнання Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від росії.

Переконані, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи, — наголосили в МЗС.

У МЗС також зауважили, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил.