Оккупанты ищут родственников ВСУ на ВОТ, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n202605-rashisty-ischut-rodstvennikov-voennyh-vsu-na-vot-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України співробітники фсб за допомогою окупаційних адміністрацій оновлюють списки родичів бійців Збройних сил України, які там проживають.

.

Виявлених родичів викликають на допити й вже зафіксовані випадки подальшого їх примусового виселення. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.