Окупанти шукають родичів ЗСУ на ТОТ, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n202605-rashysty-shukaut-rodychiv-viyskovyh-zsu-na-tot-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України співробітники фсб за допомогою окупаційних адміністрацій оновлюють списки родичів бійців Збройних сил України, які там проживають.

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Виявлених родичів викликають на допити й вже зафіксовані випадки подальшого їх примусового виселення. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.