Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти шукають родичів ЗСУ на ТОТ, фото: ТАСС
Рашисти шукають родичів військових ЗСУ на ТОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n202605-rashysty-shukaut-rodychiv-viyskovyh-zsu-na-tot-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України співробітники фсб за допомогою окупаційних адміністрацій оновлюють списки родичів бійців Збройних сил України, які там проживають.
.
Виявлених родичів викликають на допити й вже зафіксовані випадки подальшого їх примусового виселення. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог таким чином сподівається зменшити кількість переданої інформації з ТОТ до Сил оборони, — наголошують у ЦНС. — Проте у москві не розуміють, що ці репресивні заходи марні, адже вони були окупантами й залишаються такими для більшості населення.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...