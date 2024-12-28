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Ракурс
Окупанти шукають родичів ЗСУ на ТОТ, фото: ТАСС

Рашисти шукають родичів військових ЗСУ на ТОТ — ЦНС

28 гру 2024, 17:00
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На тимчасово окупованих територіях України співробітники фсб за допомогою окупаційних адміністрацій оновлюють списки родичів бійців Збройних сил України, які там проживають.


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Виявлених родичів викликають на допити й вже зафіксовані випадки подальшого їх примусового виселення. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог таким чином сподівається зменшити кількість переданої інформації з ТОТ до Сил оборони, — наголошують у ЦНС. — Проте у москві не розуміють, що ці репресивні заходи марні, адже вони були окупантами й залишаються такими для більшості населення.

Джерело: Ракурс


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