Рашисти погрожують позбавити українців на ТОТ «прав на проживання»

Окупанти погрожують позбавити українців «прав на проживання», фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n202075-rashysty-pogrojuut-pozbavyty-ukrayinciv-na-tot-prav-na-projyvannya.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують політику «закручування гайок» тим українцям, які відмовляються брати паспорт рф.

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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З січня 2025 року росіяни обіцяють позбавити прав на проживання «особам без громадянства» на ТОТ, — вказано в повідомленні. — Цими «особами» є місцеві мешканці, яких ворог робить «нелегальними мігрантами» в їх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги.

Зазначається, що наразі працівники російських окупаційних адміністрацій інформують всі підконтрольні підприємства щодо обов’язкової паспортизації робітників й погрожують звільненням у разі відмови.