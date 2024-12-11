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Ракурс
Окупанти погрожують позбавити українців «прав на проживання», фото: Depo.ua

Рашисти погрожують позбавити українців на ТОТ «прав на проживання»

11 гру 2024, 19:34
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Російські окупанти продовжують політику «закручування гайок» тим українцям, які відмовляються брати паспорт рф.


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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З січня 2025 року росіяни обіцяють позбавити прав на проживання «особам без громадянства» на ТОТ, — вказано в повідомленні. — Цими «особами» є місцеві мешканці, яких ворог робить «нелегальними мігрантами» в їх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги.

Зазначається, що наразі працівники російських окупаційних адміністрацій інформують всі підконтрольні підприємства щодо обов’язкової паспортизації робітників й погрожують звільненням у разі відмови.

Центр національного спротиву формує ж списки всіх дотичних до примусової паспортизації й наголошує, що за всі злочини проти українського народу доведеться відповідати, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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