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Ракурс
На ТОТ Луганщини триває примусова паспортизація, фото: «Главком»

У рф продовжують не визнавати статус паспортів, виданих на ТОТ Луганщини — ОВА

13 жов 2024, 12:31
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Примусова паспортизація жителів окупованої Луганщини триває.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За півроку, які минули після виборів путіна, коли з’ясувалося, що відсоток паспортизованих значно відрізняється від офіційно заявленого, ситуація радикально не змінилася. Як і статус документа, виданого у так званій «лнр» — його, як і раніше, не визнають на росії, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що в разі виїзду на територію рф на луганчан, попри наявність паспорту рф, очікують додаткові перевірки. А при поверненні з-за кордону — посилені фільтрації. Такі ж самі, як і для тих, в кого відсутні документи російського зразка.

Можуть заборонити повернутися навіть із паспортом рф. росіяни не визнали населення окупованої території. Ці люди для них чужі, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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