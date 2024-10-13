На ВОТ Луганщины продолжается принудительная паспортизация, фото: «Главком»

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Примусова паспортизація жителів окупованої Луганщини триває.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За півроку, які минули після виборів путіна, коли з’ясувалося, що відсоток паспортизованих значно відрізняється від офіційно заявленого, ситуація радикально не змінилася. Як і статус документа, виданого у так званій «лнр» — його, як і раніше, не визнають на росії, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що в разі виїзду на територію рф на луганчан, попри наявність паспорту рф, очікують додаткові перевірки. А при поверненні з-за кордону — посилені фільтрації. Такі ж самі, як і для тих, в кого відсутні документи російського зразка.