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Ракурс
Тарас Кремінь, фото: «Ґрунт»

Скільки штрафів наклали на українців за порушення мовного закону у 2024 році, розповів Кремінь

28 гру 2024, 16:45
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь протягом 2024 року наклав 97 штрафів за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


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Про це повідомляється на сайті мовного омбудсмена.

Зокрема:

  • штраф у розмірі 1,7 тис. грн — один штраф;
  • у розмірі 3,4 тис. грн — 89 штрафів;
  • у розмірі 5,1 тис. грн — один штраф;
  • у розмірі 6,8 тис. грн — два штрафи;
  • у розмірі 8,5 тис. грн — три штрафи;
  • у розмірі 11,9 тис. грн — один штраф.

16 липня 2022 року набрали чинності статті 188−52 та 188−53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими:

  • за порушення вимог Закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше;
  • за повторне протягом року порушення — штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500−11900 грн).

Повідомити про порушення мовного Закону можна через електронну форму на сайті, надіслати листа на електронну скриньку: [email protected] або за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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