Скільки штрафів наклали на українців за порушення мовного закону у 2024 році, розповів Кремінь

Ракурсhttps://racurs.ua/
Тарас Кремінь, фото: «Ґрунт»
Скільки штрафів наклали на українців за порушення мовного закону у 2024 році, розповів Креміньhttps://racurs.ua/ua/n202604-skilky-shtrafiv-naklaly-na-ukrayinciv-za-porushennya-movnogo-zakonu-u-2024-roci-rozpoviv-kremin.htmlРакурс
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь протягом 2024 року наклав 97 штрафів за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
.
Про це повідомляється на сайті мовного омбудсмена.
Зокрема:
- штраф у розмірі 1,7 тис. грн — один штраф;
- у розмірі 3,4 тис. грн — 89 штрафів;
- у розмірі 5,1 тис. грн — один штраф;
- у розмірі 6,8 тис. грн — два штрафи;
- у розмірі 8,5 тис. грн — три штрафи;
- у розмірі 11,9 тис. грн — один штраф.
16 липня 2022 року набрали чинності статті 188−52 та 188−53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими:
- за порушення вимог Закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше;
- за повторне протягом року порушення — штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500−11900 грн).
Повідомити про порушення мовного Закону можна через електронну форму на сайті, надіслати листа на електронну скриньку: [email protected] або за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, — вказано в повідомленні.