Скільки штрафів наклали на українців за порушення мовного закону у 2024 році, розповів Кремінь

Тарас Кремінь, фото: «Ґрунт»

https://racurs.ua/ua/n202604-skilky-shtrafiv-naklaly-na-ukrayinciv-za-porushennya-movnogo-zakonu-u-2024-roci-rozpoviv-kremin.html

Ракурс

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь протягом 2024 року наклав 97 штрафів за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Про це повідомляється на сайті мовного омбудсмена.

Зокрема:

штраф у розмірі 1,7 тис. грн — один штраф;

у розмірі 3,4 тис. грн — 89 штрафів;

у розмірі 5,1 тис. грн — один штраф;

у розмірі 6,8 тис. грн — два штрафи;

у розмірі 8,5 тис. грн — три штрафи;

у розмірі 11,9 тис. грн — один штраф.

16 липня 2022 року набрали чинності статті 188−52 та 188−53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими:

за порушення вимог Закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше;

за повторне протягом року порушення — штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500−11900 грн).