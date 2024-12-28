Рашисти застосовують нову тактику масованих ракетно-дронових атак, фото: DailyLviv.com

https://racurs.ua/ua/n202607-rosiya-zminyla-taktyku-masovanyh-raketno-dronovyh-atak-po-ukrayini-rozvidka-brytaniyi.html

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Російські загарбники починаючи з серпня 2024 року змінили тактику здійснюваних ними масованих ракетно-дронових атак по Україні.

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Тепер вони проводять великі, менш часті атаки замість частих менш масштабних атак, котрі були типовими на початку року, а час між ударами, ймовірно, використовують, щоб накопичити запаси. Про це сьогодні, 28 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначають, що перелік цілей російської атаки 12−13 грудня був подібний до попередніх атак:

атака була націлена на об'єкти критичної національної інфраструктури і промисловості України;

також атака намагалася придушити українську протиповітряну оборону великою кількістю безпілотників.