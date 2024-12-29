Російські «шахеди» масовано атакували Україну в ніч на 29 грудня, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n202618-shahedy-vnochi-atakuvaly-mykolayivschynu-poraneno-ludynu-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня, атакували Миколаївщину.

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Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено дев’ять БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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