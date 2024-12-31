Дроны подожгли нефтебазу в Смоленской области рф

https://racurs.ua/n202679-drony-podojgli-neftebazu-v-smolenskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

Дрони у ніч на 31 грудня атакували нафтобазу в Смоленській області рф.

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Місцеві повідомляють, що чули понад 10 вибухів. Унаслідок влучання на нафтобазі розпочалася пожежа.

Удар по нафтобазі підтвердив російський керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

В результаті стався розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів.

Тим часом в інтернеті вже з’явилися відео та фото про дроновий удар в районі н.п. Ярцево, та про палаючу нафтобазу.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін пізніше оприлюднив у своєму Telegram заяву, в якій стверджує, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків безпілотника.

Загалом було чути більше десятка потужних вибухів, після чого в районі нафтобази почалася потужна пожежа, зараз її гасять. Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області рф.