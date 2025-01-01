Приднестровье может остаться еще и без электроэнергии

https://racurs.ua/n202721-pridnestrove-mojet-ostatsya-esche-i-bez-elektroenergii.html

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Жителі окупованого росією Придністров’я можуть залишитися ще й без електроенергії.

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Телеканал «Пєрвий пріднєстровскій» повідомляє, що запасів вугілля на Придністровській ДРЕС вистачить приблизно на 50 днів.

Донедавна ДРЭС працювала на російському газі, перехід на вугілля пов’язаний із зупинкою транзиту через Україну.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року окуповане росією Придністров’я залишилося без газу і гарячої води після зупинки транзиту через Україну.

росія відмовилася постачати газ Придністров’ю іншими маршрутами. У «Тираспольобленерго» заявили, що залишили опалення і гаряче водопостачання лише в лікувальних установах і закладах соцзахисту зі стаціонарним перебуванням громадян.

У багатоповерхові будинки газ подаватимуть лише для приготування їжі.

Місцевих жителів закликають тепло вдягатися, утеплювати будинки та використовувати електрообігрівачі.

росія використовує енергію у якості політичної зброї, але Молдова вже диверсифікувала джерела постачання газу і готова впоратися з будь-якою ситуацією, що виникне внаслідок рішення Кремля, — так прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення «Газпрому» припинити постачання газу в країну і відкинув його закиди щодо боргу. Це рішення ще раз підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла і тепла посеред зими, — зазначив Речан.