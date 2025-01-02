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Массовая стрельба произошла в ночном клубе Нью-Йорка. Фото:

Массовая стрельба произошла возле ночного клуба в Нью-Йорке — 11 погибших (ВИДЕО)

2 янв 2025, 09:50
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Терористичний акт, вже другий за добу, стався у Сполучених Штатах Америки.


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Масова стрілянина сталася 1 січня поблизу нічного клубу «Амазура» в Нью-Йорку. Збройний інцидент трапився на приватній вечірці на честь дня народження відомого учасника однієї з банд, якого вбили у жовтні минулого року. Внаслідок перестрілки 11 осіб загинули. Ще щонайменше 10 осіб дістали поранення. Про це пишуть amNewYork и ABC7 New York.

Зазначається, що стрілянина розпочалася, коли близько 80 осіб стояли біля входу до клубу перед початком приватного заходу. Коли біля входу в клуб зібрався натовп, кілька підозрюваних підійшли майже впритул розпочали безладну стрілянину по присутніх.

Правоохоронці наразі проводять розслідування. Повідомляється, що до інциденту може бути причетний сірий автомобіль Infiniti Q50 з номерами штату Нью-Джерсі. Особи підозрюваних поки що не встановлено.

Нагадаємо, біля входу в готель Trump Las Vegas у штаті Невада вибухнув автомобіль компанії Tesla Cybertruck. Унаслідок вибуху загинула людина і є постраждалі, а поліція не виключає терористичний акт

Джерело: amNewYork, ABC7 New York

Источник: Ракурс


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