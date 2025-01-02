В Приднестровье остановились все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

https://racurs.ua/n202754-v-pridnestrove-ostanovilis-vse-promyshlennye-predpriyatiya-iz-za-otsutstviya-energoresursov.html

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У Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів.

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Про це 2 січня заявив перший заступник голови уряду. Невизнана республіка відключена від газопостачання через припинення поставок із рф. А рф не захотіла постачати туди газ іншими шляхами після зупинення транзиту через Україну.

За рахунок запасів у системі газопроводів газ залишився у багатоквартирних будинках без автономного опалення. Його можна використовувати для приготування їжі, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня.

Після зимових канікул придністровська влада має намір перевести школярів на дистанційне навчання. Частину дитсадків закриють. Опалювати будуть десь лише 40 дитячих садків і туди прийматимуть дітей, чиї батьки «задіяні в антикризовій роботі та життєзабезпеченні» регіону.

Місцева влада планує відкрити пункти, де люди зможуть поїсти та погрітися. Лікарні обігрівають автономно, а дитбудинки, будинки для людей похилого віку та інтернати забезпечили електрообігрівачами.

Придністров’я залишилося не лише без газу. До сепаратистського регіону Придністров’я було припинено постачання опалення та гарячої води після того, як рф припинила постачання газу через Україну.